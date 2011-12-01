Американский эксперт советует ЕС подписать Соглашение с Украиной

Изоляция Украины со стороны стран Запада не поможет прийти к полноценному демократическому обществу в Украине, зато, дипломаты в Брюсселе и Вашингтоне могут помочь положительным изменениям лишь путем взвешенной политики и вдумчивых поступков относительно Украины. Такое мнение выразил в статье для издания "The Wall Street Journal" старший научный сотрудник Атлантического совета США и координатор программы "Диалог Украина-Северная Америка" Адриан Каратницкий.

По убеждению автора статьи, уже 19 декабря, когда в Киеве пройдет саммит ЕС, Запад будет иметь возможность продемонстрировать новые эффективные подходы в политике относительно Украины, подписав Соглашение об ассоциации. "Надежды на заключение соглашения покачнулись, в том числе, из-за вынесенного приговора Юлии Тимошенко... Но отсрочка заключения соглашения станет серьезным просчетом", - убеждает эксперт.

Со своей стороны, Брюссель, по мнению автора, требуя освободить Тимошенко до потенциального времени подписания соглашения, "превращает ее дело в политическую разменную монету". "Если Янукович освободит оппозиционерку, это будет воспринято как политическое соглашение, а не как устранение недостатков судебной системы", - пишет эксперт.

По мнению автора, в Украине не самая плохая ситуация с состоянием демократизации и положительными преобразованиями в обществе. Как пример, он называет достижение компромисса между оппозицией и правящей партией относительно нового закона о выборах, сокращение в составе правительства, снижение налоговых ставок для крупного бизнеса и мелких предпринимателей, сокращение государственных субсидий на энергию, громкие преследования чиновников по обвинению в коррупции. "Украинцы хорошо мобилизованы, гражданское общество достаточно развито, и средства массовой информации открыты для освещения широкого спектра вопросов", - утверждает автор, прогнозируя, что любые попытки насаждения авторитаризма со стороны руководства, скорее всего, закончатся провалом.

Исходя из этого, Адриан Каратницкий советует ЕС подписать 19 декабря Соглашение об ассоциации. При необходимости выразить недовольство, автор предлагает сделать это другим путем, в частности, через отсрочку ратификации документа.

Укринформ