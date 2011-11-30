Презентация результатов опроса «Боятся ли украинцы заболеть СПИДом?»

В четверг, 1 декабря, в 13:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Боятся ли украинцы заболеть СПИДом?».

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в ноябре 2011 г.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

1. Считают ли украинцы ВИЧ/СПИД угрозой для себя и своих близких?

2. Каково отношение украинского общества к ВИЧ-инфицированным?

3. Сколько украинцев делали тест на ВИЧ?

4. Что граждане Украины готовы сделать для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом?

В пресс-конференции примут участие:

1. Представитель Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний МОЗ Украины.

2. Представитель «Всеукраинской сети ЛЖВ».

3. Представитель МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».

4. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования;

5. Наталия КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.

Адрес: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.

Контакт для СМИ: (044) 230-49-63.