Презентация результатов опроса «Боятся ли украинцы заболеть СПИДом?»
В четверг, 1 декабря, в 13:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Боятся ли украинцы заболеть СПИДом?».
Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.
В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в ноябре 2011 г.
На пресс-конференцию вынесены вопросы:
1. Считают ли украинцы ВИЧ/СПИД угрозой для себя и своих близких?
2. Каково отношение украинского общества к ВИЧ-инфицированным?
3. Сколько украинцев делали тест на ВИЧ?
4. Что граждане Украины готовы сделать для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом?
В пресс-конференции примут участие:
1. Представитель Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний МОЗ Украины.
2. Представитель «Всеукраинской сети ЛЖВ».
3. Представитель МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
4. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования;
5. Наталия КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.
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