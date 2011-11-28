Коморовский и Янукович найдут для журналистов всего 10 минут

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в рамках сегодняшнего визита в Украину планирует вместе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ посвятить общению с журналистами около 10 минут.

Об этом свидетельствует обнародованная программа визита Б.КОМОРОВСКОГО в Украину, которой владеет УНИАН.

Согласно документу, первым пунктом программы визита является совместное участие президентов в поминальных мероприятиях в Быковне возле Киева, где похоронены репрессированные поляки. Начало этих мероприятий запланировано на 12.00.

На 15.20 запланирована пресс-конференция президентов в Доме с химерами возле Администрации Президента Украины, а на 15.40 - посещение Б.КОМОРОВСКИМ выставки-проекта «Правда спасает от смерти…», посвященная трагедии, произошедшей в Быковнянском лесу, и памяти сотен тысяч невинно убиенных людей.

В 16.05. Президент Польши также планирует почтить память жертв Голодомора 1932-1933 гг., возложив символическую корзину с колосками пшеницы к Мемориалу жертвам Голодомора в Киеве.

УНИАН сегодня утром не удалось взять комментарий у сотрудников пресс-службы Б.КОМОРОВСКОГО по поводу того, почему президенты решили так мало времени посвятить общению с журналистами.