Янукович и Коморовский сегодня поговорят о евроинтеграции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ во время его рабочего визита в Украину.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН 25 ноября заявил, что В.ЯНУКОВИЧ и Б.КОМОРОВСКИЙ во время переговоров на высшем уровне уделят приоритетное внимание теме европейской интеграции Украины, в частности Соглашению об ассоциации Украина – ЕС.

Программа визита Б.КОМОРОВСКОГО также предусматривает участие глав Украинского и Польского государств в церемонии чествование памяти жертв тоталитаризма на территории Национального историко-мемориального комплекса «Быковнянские могилы».