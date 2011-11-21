Все больше украинцев отдают предпочтение европейскому вектору (опрос)

Динамика результатов опросов с февраля 2000 по октябрь 2011 года свидетельствует, что граждане Украины отдают предпочтение двум внешнеполитическим направлениям: отношениям с ЕС и Россией.

Об этом говорится в результатах исследования Центра Разумкова, текстом которых располагает ZN.UA.

При этом, согласно результатам исследования, если в течение последних лет (2006-2010) приоритет преимущественно отдавался российскому направлению, то в 2011 году наблюдается ослабление пророссийской ориентации общественного мнения. Еще в феврале число тех, кто считал приоритетным для Украины российское направление, превышало число сторонников европейской интеграции. Однако, начиная с апреля 2011 года, количество первых и вторых статистически значительно не отличаются.

При этом в Центре Разумкова отмечают, что геополитические ориентации имеют четко выраженный региональный характер: на Западе страны доминирует европейская ориентация, на Юге и Востоке – пророссийская, а в Центре ситуация постоянно меняется. Так, если в ноябре 2009 года 50,9% жителей Центрального региона отдавали предпочтение развитию отношений с Россией, и лишь 25,9% - отношениям со странами ЕС, то в октябре 2011 года ситуация была кардинально другой: 47,7% жителей региона считали приоритетным развитие отношений с ЕС и 29,1% - с Россией.

По мнению экспертов, снижение пророссийских внешнеполитических ориентаций в течение 2011 года может объясняться определенным разочарованием граждан в эффективности курса на налаживание равноправных партнерских отношений с Россией, что было одним из основных лозунгов Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов во время президентской избирательной кампании.

Существенно также отличаются геополитические ориентации представителей разных поколений. Так, европейское направление чаще, чем российское, поддерживают респонденты младше 50 лет, старшие же чаще поддерживают российское направление.

Опрос проводился Центром Разумкова с февраля 2000 г. по октябрь 2011 г. Последний опрос проведен 29 сентября – 4 октября 2011 года. Опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.