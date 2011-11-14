Из дома мэра Гурзуфа украли сейф
19:32, 14 ноября 2011Политика
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Пока семья находилась на торжествах
В Гурзуфе из дома мэра Андрея САНДУЛА украли сейф. Милиция проводит расследование, сообщают крымские интернет-СМИ.
«Украден сейф. Подробности пока не известны, проводятся оперативные действия», – сообщила «Крымскому информационному агентству» пресс-секретарь ялтинского городского управления милиции Ирина КАДЕНКО.
Инцидент произошел 11 ноября.
По словам местных жителей, кража произошла в то время, когда семья поселкового головы находилась на торжествах, пишет «Центр журналистских расследований».
В милиции Крыма УНИАН подтвердили факт кражи, но подробности происшествия сообщить затруднились.
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