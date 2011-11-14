Из дома мэра Гурзуфа украли сейф

Пока семья находилась на торжествах

В Гурзуфе из дома мэра Андрея САНДУЛА украли сейф. Милиция проводит расследование, сообщают крымские интернет-СМИ. «Украден сейф. Подробности пока не известны, проводятся оперативные действия», – сообщила «Крымскому информационному агентству» пресс-секретарь ялтинского городского управления милиции Ирина КАДЕНКО. Инцидент произошел 11 ноября. По словам местных жителей, кража произошла в то время, когда семья поселкового головы находилась на торжествах, пишет «Центр журналистских расследований». В милиции Крыма УНИАН подтвердили факт кражи, но подробности происшествия сообщить затруднились.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter