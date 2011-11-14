У ФК «Металлист» и «Шахтер» - самые преданные болельщики?

Харьковский ОСК «Металлист», клубный стадион ФК «Металлист» стал лидером по показателю заполняемости трибун на домашних матчах среди всех футбольных арен Украины. Об этом свидетельствует статистика внутреннего чемпионата страны.

Каждый домашний матч ФК «Металлист» собирает более 30 тысяч болельщиков, то есть 77,8% от общей вместимости. Второе место по «плотности трибун» на матчах ФК «Шахтер» с небольшим отрывом занимает «Донбасс-Арена» (72,4%). В то время как столичное «Динамо» с домашней посещаемостью менее 50% уступает не только харьковчанам и горнякам, но и днепропетровскому «Днепру» и луцкой «Волыни».

По абсолютным показателям посещаемости домашних матчей в сезоне 2011/2012 лидируют ФК «Шахтер» и «Донбасс-Арена» (самый большой клубный стадион на 51504 мест): 37338 человек. Игры «Металлиста» на одноименном стадионе в Харькове (вместимость 38633) собирают в среднем 28131 человек, а столичные матчи киевского «Динамо» - 8337 чел.

По данным статистики, харьковский и донецкий клубы из года в год смотрит все больше зрителей как на домашних, так и на выездных встречах. В текущем и прошлогоднем чемпионатах матчи с участием ФК «Шахтер» посетили в среднем более 24 тыс. чел., что на 85% больше, чем в сезоне 2008/2009. На каждую игру харьковского «Металлиста» в нынешнем сезоне пришли более 20 тыс. чел. (на 20% больше, чем в прошлом году; в 2 раза больше, чем в позапрошлом; в 20 раз больше, чем в 5-м Чемпионате Украины, когда клуб выступал в первой лиге). Матчи с участием киевского «Динамо» в прошлом году посетило немногим менее 13 тысяч зрителей, в новом сезоне – около 12 тыс. чел, что в два раза меньше, чем у «Шахтера» и «Металлиста».

Футбольные эксперты связывают рост посещаемости выступлений горняков и харьковчан с успешной игрой команд в еврокубках и уровнем инфраструктуры домашних арен, являющихся принимающими стадионами Евро-2012. Руководство ФК «Динамо», в свою очередь, рассчитывает на существенное расширение рядов своих поклонников благодаря аренде НСК "Олимпийский", о чем недавно заявил руководитель департамента по работе со СМИ и болельщиками киевского клуба Николай НЕСЕНЮК.