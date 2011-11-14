Защита Мельниченко ведет переговоры с СБУ

Защита экс-майора Управления Государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО уже больше месяца ведет переговоры с СБУ о проведении следственных действий в рамках уголовного дела против их подзащитного за пределами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел Сычев.

Он подтвердил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в настоящее время находится на территории Израиля.

По словам адвоката, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО принял решение перелететь в более доступную и близкую к Украине страну из США для того, чтобы упростить возможность проведения с ним следственных действий, поскольку с Израилем Украина имеет безвизовый режим, и туда ближе добираться.

П.СЫЧЕВ сегодня присутствовал в Печерском райсуде Киева на заседании по жалобе адвокатов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО на постановление о возбуждении в отношении экс-майора Управления Госохраны уголовного дела.

Он сообщил, что СБУ предоставило суду материалы дела, чего требовала защита, и адвокаты Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявили ходатайство для ознакомления с ними.

Судебное заседание перенесли на 8 декабря.

Как сообщал УНИАН, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств. 1 марта 2005 года дело было закрыто.

23 июня 2011 года Печерский районный суд Киева своим решением отменил постановление генпрокурора о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство адвокатов бывшего Президента Л.КУЧМЫ.

11 октября адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что его подзащитный вынужден был выехать за границу, поскольку в Украине существует реальная угроза его жизни.

Между тем Служба безопасности Украины объявила Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в международный розыск

Шевченковский районный суд Киева 18 октября вынес постановление об аресте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением о следствия.