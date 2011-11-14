Порошенко сватают в Счетную палату

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на этой неделе будет проводить консультации относительно избрания нового председателя Счетной палаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня во время брифинга.

В.ЛИТВИН напомнил, что голосование за избрание председателя Счетной палаты проводится путем заполнения бюллетеней, но сейчас нет достаточного количества депутатов для принятия положительного решения. «Если я буду уверен, что будет желание взять как минимум 226 бюллетеней, то тогда это будет вынесено на рассмотрение Верховной Рады», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что работа Счетной палаты сегодня находится в тяжелом состоянии, поскольку нет ни председателя, ни ряда главных контролеров. При этом спикер добавил, что в четверг Верховная Рада освободит еще одного сотрудника ведомства в связи с окончанием срока его полномочий.

«Буду на протяжении этой недели настойчиво проводить консультации и просить депутатов решить эти проблемы», - сказал он. При этом В.ЛИТВИН напомнил, что оппозиция предложила на соответствующую должность кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 июля парламент освободил Валентина СИМОНЕНКО от должности председателя Счетной палаты в связи с окончанием срока его полномочий.