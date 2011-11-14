Осужденному бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко на день рождения подарят картину, инкрустированную серебром.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал один из активистов "майдана" под Печерским районным судом Киева бард Владимир Гонский.

"27 ноября под Лукьяновское СИЗО придет Василий Шкляр. Он подарит Юлии Тимошенко картину, которую привез из Америки. Это картина художника Рема Багаутдина. У него очень интересная биография. Его отца, волжского татарина, репрессировали. Рема и его брата воспитали в Украине в детском приюте. Они стали полностью украинцами по духу. В 72-м году Рем убегает в Америку. Сейчас мы ищем его брата, который якобы остался в Киеве. Рему сейчас 84 года и он - гениальный украинский художник - живет в украинском поселении в нищете. Как я понял, эта картина из серебра и на ней Юля в одеяниях Жанны д`Арк. Не знаю точную стоимость этой картины, но это дорогой подарок", - рассказал Гонский.Бард также сообщил, что Шкляр передал ему 100 книг "Черный ворон", чтобы раздать их активным жителям палаточного городка под Печерским судом.

"Книги раздаю не массово. Несколько на Донбасс, несколько на Одесщину, несколько на Днепропетровщину. Даю в руки, чтобы эта книга работала", - отметил Гонский.