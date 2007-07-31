Президент собрал лидеров оппозиции в с.Гута

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с лидерами оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом в городе Ярмолинце Хмельницкой области сообщил лидер партии “Христианско-демократический союз”, входящей в блок “Наша Украина – Народная самооборона”, Владимир СТРЕТОВИЧ.

По его словам, лидер блока “НУ-НС” Юрий ЛУЦЕНКО сейчас принимает участие во встрече В.ЮЩЕНКО с лидерами оппозиции, которая проходит в резиденции главы государства в селе Гута Ивано-Франковской области.

“Поскольку завтра стартует избирательная кампания и должен быть обнародован указ Президента от 4 июня, сегодня они встречаются и отрабатывают тактику совместной деятельности”, - сказал В.СТРЕТОВИЧ, комментируя событие. Он также сообщил, что встреча началась в 18.00. По словам лидера ХДС, эта встреча была перенесена с 30 на 31 июля.

В связи с этим, на сегодняшних митингах в городах Ярмолинце и Каменце-Подольском блок «НУ-НС» будут представлять В.СТРЕТОВИЧ и один из лидеров “Народной самообороны”, политолог Олесь ДОНИЙ, а не Ю.ЛУЦЕНКО, как было анонсировано ранее.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Украины пятого созыва от «Нашей Украины» Ксения ЛЯПИНА сообщила, что лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО вылетел на Прикарпатье на встречу с Президентом.