Молодым регионалам устроят съезд “уникального формата”

ІІІ съезд Всеукраинской молодежной общественной организации „Союз молодежи регионов Украины”, который состоится 31 июля в Выставочном центре „Киев Экспо Плаза”, проведут “в уникальном формате, который до сегодняшнего дня не использовался молодежными организациями Украины”, сообщает сайт ПР.

Мероприятие будет оформлено под “свободную молодежную тусовку» с элементами ток-шоу, соревнованиями в ораторском и дискуссионном мастерстве, выставкой карикатур, выступлениями Comedy-Club Украина, Анюты Славской, группы „Парад планет”.

В „Союзе молодежи регионов Украины” надеются таким образом открыть “новый этап развития организации” и создать “качественно новую, популярную и интересную для широкой общественности молодежи организацию”.