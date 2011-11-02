Нардеп подсказывает, как снять социальное напряжение

На сегодняшний день есть только один способ снять социальное напряжение в обществе – это срочно принять пакет законопроектов, направленных на повышение качества жизни каждого украинца. Об этом в комментарии УНИАН заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы разработали пакет законопроектов «Народные реформы», в котором объединили интересы всех слоев общества. Все эти законопроекты направлены на повышение уровня жизни и оздоровление украинской экономики. Принятие наших предложений жизненно необходимо именно сейчас, когда под видом реформ властью принимаются античеловеческие законы, направленные на уничтожение собственного народа. Только с принятием пакета «Народных реформ» мы облегчим жизнь простого украинца, который уже не верит власти», - заявила депутат.

Предложения, подготовленные совместно с предпринимателями и внесенные Н.КОРОЛЕВСКОЙ в парламент, направлены на решение главных вопросов, волнующих людей. «Мы настаиваем на принятии законопроектов, которые вводят мораторий на проверки предпринимателей, усиливают ответственность чиновников за препятствия предпринимательской деятельности, упрощают налоговую отчетность для бизнеса. Одними из важнейших в нашем пакете «Народных реформ» являются законопроекты о моратории на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения и проведения референдума по земельной реформе», - заявила депутат.

Кроме законопроектов, имеющих социальную составляющую, в пакет включен ряд предложений, касающихся развития предпринимательства как одного из важных источников наполнения бюджета.

«Пакет первоочередных «Народных реформ» объединяет около 20 законопроектов, которые необходимо рассматривать и принимать в срочном порядке. Ряд проектов законов сейчас просто «зависли» в некоторых комитетах Верховной Рады, где они всячески саботируются провластными депутатами. Я не буду мириться с таким положением дел, в то время как страна катится в пропасть, а у ее граждан с каждым днем ухудшается уровень жизни. Если в ближайшее время этот пакет не будет принят, то такой работе законодательного органа - грош цена», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.