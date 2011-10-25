Азаров говорит, что власть его не привлекает

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что власть как таковая его не привлекает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время лекции студентам Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара о социально-экономическом развитии Украины.

Н.АЗАРОВ сказал: «Сама власть меня не привлекает». «Но, имея власть, я могу сделать полезное для страны. Я могу ничего не делать, плыть по течению, но кому от этого будет лучше? Никому», - сказал премьер-министр.

По его словам, очень важно, чтобы «молодежь, люди понимали необходимость иногда непопулярных, болезненных реформ, чтобы выбраться из той пропасти, в которой очутилась страна».

По словам Н.АЗАРОВА, ему не нравится пенсионная реформа, по которой украинские женщины должны идти на пенсию в 60 лет. «Ситуация вынуждает – в результате падения рождаемости резко сократилось соотношение между работающими и пенсионерами», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сказал премьер, принято решение о единовременной выплате родителям более 120 тысяч гривен при рождении третьего ребенка в семье.

Он также отметил, что в ближайшее время в Украине необходимо решить проблему очередей в детские сады.