США могут ввести два вида санкций в отношении украинских чиновников?

США могут ввести в отношении украинских чиновников два вида санкций.

Об этом народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ пишет в своей статье для ZN.UA.

По его словам, о характере потенциальных санкций Вашингтона в отношении представителей украинской власти ведутся вполне серьезные разговоры.

Одни санкции предусматривают отказ от предоставления финансовой помощи государственным структурам, отметил В.АРЬЕВ, добавив, что общественные организации, скорее, могут рассчитывать на поддержку своих программ.

«То есть, речь идет о переориентации, которая в очередной раз показывает понимание разницы между украинским обществом и властью», - сказал политик.

Другой вид обсуждаемых санкций - болезненный для определенных лиц, причем список этих лиц (с обоснованием их включения в него) оппозиция передала американской стороне уже на этой неделе, подчеркнул В.АРЬЕВ. В этом списке, по данным депутата, представители высшего руководства - как страны, так и Генпрокуратуры, министры, следователи дел в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других, прокуроры, судьи, чиновники, которые составляли «фальшивые документы и «экспертные» заключения», а также «безмерно жестокие сотрудники пенитенциарной системы». Всего - около 70 фамилий, сообщил В.АРЬЕВ.

«Естественно, еще рано говорить о том, что в «черный список» попадут все. Но у многих шансы есть, и довольно большие», - отметил депутат. При этом он не исключил, что «этот список может перенять Европа, поэтому для тех фигурантов, которые «в Америку не собираются», болезненным ударом может стать запрет на морские ванны Лазурного берега, парижские рестораны и лондонские бутики. Но и это тоже не все. Совсем избранные могут стать объектом специальных расследований».

Также В.АРЬЕВ Отмечает, что очень неприятным для Президента Виктора ЯНУКОВИЧА может быть и повышенное внимание Вашингтона к парламентским выборам в Украине, явно заметная за год до них. «Внимание не только к будущему закону об этих выборах, в честности которого американцы очень сомневаются. Сомнения есть и относительно того, что сами выборы будут проведены честно. Именно осенью 2012-го внимание к украинским событиям будет максимальным, о чем шла речь прямым текстом», - пишет депутат.