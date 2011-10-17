Профсоюзы пугают власть массовыми акциями протеста

Профсоюзы требуют от власти обеспечения социальных прав всех трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой на митинге представителей Федерации профсоюзов Украины, который проходил на Майдане Незалежности в Киеве по случаю Всемирного дня борьбы с бедностью.

В частности, профсоюзы требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить конституционное право на труд, его достойную оплату и пенсии. Также они требуют от гаранта Конституции обеспечить невмешательство органов власти в уставную профсоюзную деятельность.

От Верховной Рады профсоюзы требуют обеспечить в проекте государственного бюджета на 2012 год установление минимальных зарплат и пенсий на уровне объективного рассчитанного прожиточного минимума.

От Кабинета министров профсоюзы требуют проведения реального социального диалога во время проведения социально-экономических реформ.

Как говорится в резолюции, в случае невыполнения требований профсоюзных организаций они готовы начать массовые акции протеста в защиту прав работников всех сфер.

По окончании митинга на Майдане Незалежности около 2 тысяч представителей ФПУ организованной колонной двинулись к зданию Кабинета министров для проведения пикета. Сейчас колонна двигается правым краем проезжей части улицы Крещатик и будет подниматься по улице Грушевского в направлении Дома правительства.

Колонну представителей ФПУ сопровождают несколько работников милиции.