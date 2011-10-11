Киреева не устроили заключения Лавриновича

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ считает, что заключения Министерства юстиции, подписанные министром Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, относительно невозможности рассматривать поручение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО как директивы правительства, не могут расцениваться как доказательство отсутствия ее вины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

"Суд приходит к выводу, что неправомерно таким образом рассматривать заключения Министерства юстиции", - сказал Р.КИРЕЕВ.