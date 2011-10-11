Киреева не устроили заключения Лавриновича
12:32, 11 октября 2011Политика
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Невиновность Тимошенко не подтверждают?
Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ считает, что заключения Министерства юстиции, подписанные министром Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, относительно невозможности рассматривать поручение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО как директивы правительства, не могут расцениваться как доказательство отсутствия ее вины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.
"Суд приходит к выводу, что неправомерно таким образом рассматривать заключения Министерства юстиции", - сказал Р.КИРЕЕВ.
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