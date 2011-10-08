«Суд над Тимошенко» увидели в Бухаресте

Сегодня в Бухаресте, на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, состоялась презентация документального фильма о суде над лидером партии «Батьківщина», бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО «The trial of Yulia Tymoshenko. The true story» («Суд над Юлией Тимошенко. Правдивый рассказ»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Реформы и порядок», фильм был презентован на заседаниях фракции «Альянс либералов и демократов» и фракции консерваторов и христианских демократов, которые составляют большинство в Парламентской ассамблее НАТО.

Ленту представил ее продюсер – народный депутат Украины (фракция «БЮТ – «Батьківщина») Остап СЕМЕРАК.

Каждый присутствующий получил диск с фильмом.

Лента вызывала большой интерес у участников презентации. Член парламента Латвии, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Латвия – Украина Дзинтарс РАСНАЧС выступил с инициативой организовать показ фильма в Риге для депутатов латвийского Сейма и журналистов.