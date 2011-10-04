Азаров уверяет, выдавливать из ЕС ассоциацию к сроку никто не будет

Украина надеется, что соглашение об ассоциации с Европейским Союзом будет подписано до конца года, однако не определяет конкретные сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с председателем Национального совета Австрийской Республики Барбарой ПРАММЕР.

“Мы рассчитываем, что до конца года мы подпишем это соглашение. Разумеется, в таком сложном вопросе мы не ставим перед собой никаких определенных сроков, но есть все основания думать, что это будет именно так”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября комиссар по вопросам расширения Евросоюза Стефан ФЮЛЕ в интервью газете "КоммерсантЪ Украина» заявил, что в соглашение об ассоциации не войдет упоминание о перспективе членства Украины в ЕС или о ст. 49 Европейского договора, который гарантирует такую перспективу. "Не войдет. Я надеюсь, этот факт не станет проблемой, которая станет препятствием для подписания украинской стороной соглашения об ассоциации", - сказал он.

27 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что высказывание Ш.ФЮЛЕ о невозможности перспективы членства в ЕС для Украины были вырваны из контекста.

29 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина будет настаивать, чтобы в соглашении с ЕС об ассоциации была предусмотрена перспектива членства.