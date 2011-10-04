Близнюк дал Януковичу 100%, что отопление включат не позже 15-го

Отопительный сезон в Украине начнется своевременно, заверил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам министра, с 10 октября планируется начать подачу тепла на объекты социальной сферы, с 15 октября – в жилые дома. Если же погода ухудшится, отопительный сезон в Украине начнется раньше, сказал министр.

«С 10 октября, я на 100% гарантирую, будет работать отопление во всех больницах и детских садах, а с 15 или раньше, в случае снижения температуры ниже 8 градусов, начинаем отопительный сезон», – сказал А.БЛИЗНЮК после встречи с главой государства. Министр сообщил, что уже подписал соответствующий приказ.

«Мы уже технически готовы к отопительному сезону. В некоторых регионах уже началось отопление больниц и детских садов в дневное время», – сказал А.БЛИЗНЮК.

Сейчас, сообщил А.БЛИЗНЮК, завершаются последние работы по наладке систем отопления и подготовки их к полноценному режиму. Он заверил: за время, что осталось до начала отопительного сезона, все проблемные технические вопросы будут решены. «Сейчас эта работа продолжается», – сказал министр.

По его словам, во время встречи Президент особо отметил, что в процессе подготовки к зиме важно не только обеспечить технические вопросы дела. «Важен результат – люди должны почувствовать, что отопительный сезон начался своевременно – власть позаботилась, чтобы в их домах было тепло», – сказал А.БЛИЗНЮК.