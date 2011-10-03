Нафтогаз решил сам торговать газом

Правление НАК «Нафтогаз Украины» решило передать функции по реализации природного газа от ДК «Газ Украины» к НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели. Украина» (№35 от 30 сентября 2011 года) со ссылкой на копию протокола (№164 от 26 августа 2011 года) заседания правления НАК «Нафтогаз Украины», на котором якобы было принято такое решение.

Согласно документу, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Геннадий ЮРЬЕВ аргументировал «целесообразность передачи функций по реализации природного газа от ДК «Газ Украины» к НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в документе отмечается, что на сегодня ДК «Газ Украины» выступает в роли посредника при передаче газа газораспределительным предприятиям для реализации населению и бюджетным организациям. Таким образом, передача функций реализации природного газа к аппарату НАК «Нафтогаз Украины» позволит избежать дублирования функций, а также значительно улучшит платежную дисциплину за реализованный природный газ.

Г.ЮРЬЕВ также обратил внимание на тот факт, что расчеты за реализованный «Нафтогазом» природный газ значительно лучше, чем расчеты с ДК «Газ Украины». «Например, задолженность предприятий по газоснабжению и газификации перед ДК «Газ Украины» за газ, реализованный только для промышленных потребителей в 2010 году, превышает 500 млн. грн. В то же время, задолженность предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ, поставленный в 2011 году для промышленных потребителей, отсутствует», - пишет издание.

За решение о передаче «Нафтогазу» функций по продаже газа потребителям присутствующие члены правления компании проголосовали единогласно. «Признать целесообразной передачу функций по реализации природного газа от ДК «Газ Украины» к НАК «Нафтогаз Украины» путем заключения «Нафтогазом Украины» договоров купли-продажи природного газа с потребителями и предприятиями по газоснабжению и газификации», - отмечено в решении правления.

Кроме того, документом решено «принять меры по увеличению заявленного при получении «Нафтогазом Украины» лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по снабжению природного газа по нерегулируемому тарифу объема поставок природного газа с одновременной отменой такой лицензии ДК «Газ Украины».