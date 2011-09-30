Лингвистический музей в Киеве принял 10000-го посетителя

Лингвистический музей в Красном корпусе КНУ им. Тараса Шевченко посетил десятитысячный посетитель.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его основатель профессор Константин ТИЩЕНКО. По его словам, “число 10000 пришлось на одного из 32 студентов Тернопольского педагогического университета, которые приехали в пятницу на экскурсию в Киев.

Лингвистический музей был основан в 1992 году. По словам К.ТИЩЕНКО, музей не имеет аналогов в мире, его экспонаты отражают знания о языках мира и достижения лингвистики. Лингвистические знания, как объяснил профессор «упорядочены и систематизированы на единой метатеоретической основе», автором которой он является. Музей состоит из пяти фондов коллекций материалов о языках мира и языкознании, в нем представлены несколько сотен экспонатов, каждый из которых, по словам основателя, «заряжен сконденсированным знанием».