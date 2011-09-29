Луценко требует допросить прокурора

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил отвод прокурору Евгению ЗИНЧЕНКО, поскольку убежден, что он исказил протокол допроса свидетеля Валерия МОРЕЦКОГО и должен дать объяснения в судебном процессе по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня после окончания допроса В.МОРЕЦКОГО во время рассмотрения дела в Печерском райсуде.

Обращаясь к суду по поводу заявленного ходатайства, экс-министр сказал: «только что мы были свидетелями, что уже четвертый свидетель дает показания, которые не совпадают с показаниями протоколов досудебного следствия… мы стали свидетелями целого букета фраз, которые прокуратура навязала свидетелю. Таким образом, как я понимаю, мы фактически имеем заявление (свидетеля) о фальсификации показаний на досудебном следствии. В связи с этим я заявляю отвод прокурору ЗИНЧЕНКО (указанное лицо входило в состав следственной группы генпрокуратуры, которая проводила досудебное следствие по делу Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАН) и заявляю ходатайство о допросе его в качестве свидетеля в связи с показаниями свидетеля МОРЕЦКОГО, который четко сказал, что целые абзацы не отвечают тому, что он говорил».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, таким образом, свидетель, который был сегодня допрошен, фактически разоблачил Е.ЗИНЧЕНКО в фальсификации протокола допроса, а потому указанное лицо не может быть объективным участником процесса.

«Если судья имеет два уголовных дела и вынужден представлять судебную объективность, если прокурор представляет стопроцентное уголовное дело за превышение служебных полномочий, то что это тогда за процесс», - задал риторический вопрос Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, он отметил, что поскольку В.МОРЕЦКИЙ на сегодняшний день является действующим сотрудником МВД, то он за свои показания, не исключено, может быть «выкинут» из органов внутренних дел. А это будет означать, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, что все последующие свидетели, которые еще работают в системе МВД, вынуждены будут быть необъективными.

В свою очередь представители стороны обвинения выразили возражение относительно удовлетворения заявленного ходатайства, объяснив, что считают его «необъективным, предвзятым толкованием обстоятельств», давать оценку которым, по их убеждению, на этой стадии процесса судом является недопустимым.

В свою очередь сторона защиты экс-министра выразила поддержку заявленному ходатайству, отметив также, что у защиты еще будут ходатайства о допросе в качестве свидетелей в ходе судебных заседаний других участников досудебного следствия, фамилии которых не фигурируют открыто по этому делу.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по поводу заявленного ходатайства.