В Красноармейске митингующие выгнали депутатов из горсовета

Сегодня в г. Красноармейск Донецкой области митингующие сорвали сессию горсовета, не дав депутатам поднять тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Донецкой областной общественной организации «Союз обманутых вкладчиков» Дмитрий ВЕРЗИЛОВ, который лично участвовал в этой акции протеста.

По его словам, организаторами сегодняшнего митинга у здания Красноармейского горсовета против очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ стали облорганизация «Союз обманутых вкладчиков» и городская общественная организация «Власть народа».

Д.ВЕРЗИЛОВ отметил, что заявка на митинг была подана в горсовет официально и заблаговременно.

«На митинг против грабительского повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги пришли 150 жителей Красноармейска, в основном пенсионеры, они зарегистрировались в списках участников и поддержали резолюцию», - рассказал Д.ВЕРЗИЛОВ. Он добавил, что одновременно в сессионном зале горсовета началась очередная сессия, и участники акции затем «все пошли на сессию, потому что в соответствие с законом о доступе к публичной информации, каждый житель имеет право присутствовать на сессии местных советов, потому что сессия является открытой».

Д.ВЕРЗИЛОВ отметил, что два дежурных милиционера у входа в здание горсовета пытались не пропустить митингующих в сессионный зал, но не смогли.

«Милиция не смогла сдержать натиск, было только два дежурных милиционера… И сессия была сорвана. Депутаты ничего не смогли объяснить своим избирателям, и фактически вынуждены были ретироваться – ушли из сессионного зала. Люди остались», - рассказал о происходящем руководитель общественной организации.

По его словам, «затем в Красноармейский горсовет был вызван наряд милиции, чтобы выводить людей… Но люди уже сели и проводили свое собрание в сессионном зале горсовета».

Д.ВЕРЗИЛОВ уточнил, что сессионный зал в Красноармейском горсовете находится на первом этаже и занимает небольшую площадь, а депутатов в зале присутствовало около 40 человек.

«Сегодня депутаты убежали от избирателей. Но, самое главное, депутаты не приняли решение о повышении тарифов», - сказал общественник, предположив, что, «наверное, теперь депутаты будут проводить внеочередную сессию».