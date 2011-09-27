Вручение диплома рекордсмена коллекционеру редких книг Прогнимаку

В среду, 28 сентября, в 16:00 в галерее AlexArtHouse в Киеве эксперты Национального реестра рекордов вручат диплом рекордсмена коллекционеру Александру ПРОГНИМАКУ,коллекция книг которого превышает 8 тысяч томов редких изданий. Многие из них в нашей стране представлены только в его собрании.

Особый интерес представляют первопечатные (Ивана Федорова и его сподвижников) и раннепечатные (выпускавшиеся преимущественно Московским печатным двором, а также издававшиеся в Украине и Беларуси в XVII - начале XVIII века) книги.

В собрании А.ПРОГНИМАКА – раритеты старопечатных книг, которые без преувеличения можно назвать памятниками той эпохи: «Апостол» Ивана Федорова и «Острожская библия». «Апостол» был издан в Москве 1 марта 1654 года. Книгу напечатали большим тиражом - до полутора тысяч экземпляров. Считается, что сейчас сохранилось около 60 книг. «Острожская Библия» - первое издание священного писания на церковнославянском языке, опубликованное Иваном Фёдоровым в 1581 году с помощью князя Константина Острожского.

Еще одна редкость - «Арифметика» Магницкого, первый российский учебник по математике, изданный в 1703 году, а также Библия с толкованиями, напечатанная специально для Григория Орлова, с надписью на титульной странице, сделанной самим графом. Считается, что таких книг сохранилось всего две.

Книги XIX века представлены, в частности, художественной литературой – «Чигиринским Кобзарем» Тараса Шевченко 1844 года издания и прижизненным собранием сочинений Николая Гоголя в 4-х томах, а также первой книгой, напечатанной на украинском языке, - "Русалка Днестровая" и др.

Журналисты приглашаются на вручение диплома рекордсмена в галерею AlexArtHouse, где своими глазами можно будет увидеть книжные памятки разных эпох.

Церемония награждения состоится 28 сентября в 16.00.

Адрес галереи AlexArtHouse: Киев, ул. Хорива, 25.