В Нашей Украине считают, что сплетни о Ющенко людям не интересны

Член политсовета «Нашей Украины» Даниил ЛУБКИВСКИЙ считает, что сплетнями о «Нашей Украине» отвлекают от главного - Украине нужна политическая альтернатива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил телеканалу TВі.

«Внимание людей преднамеренно отвлекают на второстепенные темы о расколах, раскольниках, что будет с Виктором ЮЩЕНКО и т.д. Мы не комментируем ни сплетни, ни публикации вымышленных авторов», - подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.

«Но существует потребность сказать по существу проблемы. В Украине нет национальной оппозиции: реальной политической альтернативы – здоровой, национальной, широко мыслящей, - такой, которая дает перспективу. Сейчас продолжается процесс формирования такой альтернативы. Это вызывает противодействие – не только со стороны власти, но и со стороны оппозиционной среды, которая является противоречивой, неоднородной и, следовательно, в итоге очень часто бездеятельной. Люди ищут альтернативу, а им очередные «рулевые» навязывают кулуарные разборки. Попытки противодействовать появлению новой политической альтернативы будут постоянно, и мы относимся к этому спокойно», - отметил Д.ЛУБКИВСКИЙ.

«Мы хотим объединения с идеологически близкими партиями, которые исповедуют национальные и демократические взгляды, которые дают перспективу стране. Сейчас проходят консультации на эту тему. У меня есть надежда, что такая работа даст результат», - заявил Д.ЛУБКИВСКИЙ.