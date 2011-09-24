Янукович первым делом сказал Медведеву о своей тревоге

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Россия и Украина достигнут договоренностей по энергетическим вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в начале встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которая проходит в Завидово Тверской области России.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня у украинской стороны существует определенная тревога относительно энергетических вопросов: «Я не скрою, есть определенная тревога по энергетическим вопросам».

При этом В.ЯНУКОВИЧ высказал уверенность, что эти вопросы удастся решить, как и за последние полтора года удавалось решить много проблемных вопросов, в том числе в торгово-экономической сфере.