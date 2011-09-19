Футболки "Спасибо жителям Донбасса" кого-то сильно беспокоят

Владельцу компании ProstoPrint Денису ОЛЕЙНИКОВУ, которая изготовила партию футболок с надписью "Спасибо жителям Донбасса", неизвестные угрожают физической расправой.

Об этом УНИАН сообщил координатор гражданского движения «Спільна Справа» Александр ДАНИЛЮК, который является адвокатом Д.ОЛЕЙНИКОВА.

«Мне звонил по телефону Денис, адвокатом которого я выступаю, и сообщил о том, что около 16.00 ему позвонили по телефону с требованием прекратить участие в каких-либо акциях протеста, прекратить печать футболок «Спасибо жителям Донбасса», угрожали физической расправой ему и семье. Сейчас он вынужден организовывать выезд своей жены и дочери за пределы Украины», - сказал А.ДАНИЛЮК.

Учитывая изложенное, он требует от СБУ немедленно возбудить уголовное дело по факту угроз и обеспечить охрану Д.ОЛЕЙНИКОВУ и членам его семьи.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября работники Киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании Prostoprint по производству футболок с разными надписями.

Стражи порядка заявили, что обыск связан с расследованием дела о подделке сувенирной продукции к Евро-2012.

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса...».

В Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве отметили, что указанные действия работников милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, которая упоминалась в публикациях в интернет-сети».

15 сентября на Майдане Незалежности, возле Главпочтамта, сотрудники спецподразделения милиции «Беркут» изъяли у продавцов футболки с надписями «Спасибо жителям Донбасса» и «Кровосиси».

Буквально спустя несколько минут после того, как одна партия футболок была изъята, продавцы начали продажу следующей.