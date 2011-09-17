Януковича просят признать национально-освободительную борьбу ОУН и УПА

Ивано-Франковский областной совет просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА признать национально-освободительную борьбу ОУН, УПА и их проводников Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, соответствующее обращение 16 сентября приняла сессия областного совета.

Депутаты облсовета выразили «категорический протест против решения Высшего административного суда о признании незаконными указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины. Убеждены, что принятие такого позорного решения стало возможным в результате потери самостоятельности системой судопроизводства. Оно является сознательно спланированной акцией против украинской государственности».

По убеждению авторов обращения, «Степан Бандера и Роман Шухевич были, есть и будут национальными героями. Их личности навеки запечатлены в народной памяти. Те же, кто это отрицает – халифы на час, обреченные на забвение. Их действия продиктованы страхом перед несокрушимым украинским духом, который испокон веков не терпел неволю и издевательства, сбрасывая рабские кандалы врагов украинской государственности».

«Выражая политическую позицию общественности Прикарпатья, мы, депутаты Ивано-Франковского областного совета, обращаемся к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием остановить судебный произвол, прекратить искажение национальной истории, признать национально-освободительную борьбу ОУН, УПА и их проводников Степана Бандеру и Романа Шухевича, которые последовательно и жертвенно прокладывали Украине путь к Независимости», - подчеркивается в документе.