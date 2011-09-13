У Национального радио есть «ответ Чемберлену»

Национальная радиокомпания Украины обратилась к Счетной палате с просьбой объяснить природу озвученных цифр неэффективного использования денег.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НРКУ.

Как сказал генеральный директор НРКУ Тарас АВРАХОВ, «обнародованная информация о якобы 25 миллионах неэффективно потраченных денег буквально озадачила, поскольку на время подписания заключения по материалам проверки указанная цифра не звучала. Аккурат перед коллегией Счетной палаты, на которой заслушивали НРКУ, мы то счастье увидели. В ответ на наше удивление нам объяснили, что мол, только на содержание музыкальных коллективов потрачено свыше 10 миллионов за полтора года. А это неуставная деятельность. И еще по случаю вспомнили ряд таких «уставных» или государственно-организационных проблем».

Т.АВРАХОВ отметил: «Понятно, что никто и ничто не является совершенным, но, по нашему мнению, деятельность НРКУ, которая выполняет важную государственную миссию не только информирования, но и развития гражданского общества, заслуживает более корректных комментариев. С акцентом, относится ли к компетенции НРКУ тот или иной вопрос».

Например, говорит гендиректор НРКУ, «Счетная палата как постоянно действующий орган контроля, который образуется Верховной Радой Украины, подчиненный и подотчетный ей, не отмечает особых правоотношений между парламентом и НРКУ. Национальная радиокомпания сейчас предоставляет Верховной Раде услуги в отсутствии договорных условий. То есть, НРКУ выполняет постановление Верховной Рады об осуществлении трансляции парламентских заседаний, а парламентское управление делами то же самое постановление не выполняет и упомянутый в постановлении договор не подписывает».

По его словам, «замечание относительно сетей распространения даже комментировать не стоит: 20 процентов ФМ-покрытия для трех каналов Украинского радио - следствие последовательной позиции Национального совета по телевидению и радиовещанию. Где-то там и ответ на вопрос, почему ограничена возможность государства общаться с украинским обществом, возможность объяснить свою позицию и в вопросах внутренних, и в вопросах внешних. Как и ответ на вопрос, почему внешнее доминирование делает невозможным формирование национальных смыслов».

«Что же касается утверждения об «управленческих решениях, которые не способствуют реализации государственной информационной политики», отмечу только, что TNS фиксирует первую позицию в рейтинге Первого канала у аудитории 35+. И этот результат достигается в значительной мере вопреки, а не благодаря», - говорится в комментарии Т.АВРАХОВА.

Справка УНИАН. 12 сентября с.г. Счетная палата Украины заявила о неэффективности управленческих решений Национальных теле- и радиокомпаний Украины относительно реализации государственной информационной политики в области телерадиовещания. Как засвидетельствовала проверка Счетной палаты, в течение 2010 и 1-го полугодия 2011 года НРКУ неэффективно и с нарушениями бюджетного и действующего законодательства израсходовала около 25 млн. грн., НТКУ - более 24 млн. грн.

«Телерадиокомпании используют бюджетные средства, направленные на выполнение государственного заказа, практически только на содержание, что не способствует их заинтересованности в создании качественного и конкурентоспособного продукта на информационном рынке, поиску возможностей для поступления доходов от телерадиопроизводства», - говорится в сообщении пресс-службы СПУ.

Также Счетная палата раскритиковала Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который не обеспечивает НРКУ необходимым радиочастотным ресурсом для вещания в FM-дмапазоне, сообщает "Телекритика".

«Из 16 млн. радиоточек, которые функционировали в начале 1990-х годов, сегодня осталось около 2,5 млн., в пограничной местности население практически лишено возможности слушать государственные программы. Однако Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не обеспечивает НРКУ необходимым радиочастотным ресурсом для вещания в FM-диапазоне на всей территории Украины, что могло бы в 6 раз уменьшить расходы на распространение программ. НРКУ имеет частоты в FM-диапазоне только в трех областных центрах и небольших населенных пунктах четырех регионов, тогда как ряд коммерческих станций имеют лицензии Нацсовета на право вещания в этом диапазоне практически во всех областных центрах и крупных городах», - говорится в сообщении СПУ.