Депутат Европарламента: Украина и ЕС приближаются к историческому шансу

Глава делегации Парламентского комитета по сотрудничеству ЕС - Украина Павел Коваль уверен, что Украина и Европейский Союз приближаются к историческому шансу, который нельзя упустить. А также очень важно как для власти, так и для оппозиции говорить в унисон о европейских стремлениях Украины. Об этом, как сообщает сайт Парти регионов, говорится в распространенном депутатом сообщении для прессы.

«Я хотел бы сердечно поприветствовать заявления всех украинских политических сил относительно их постоянной поддержки более глубокой интеграции Украины с Европейским Союзом. Вне зависимости от текущей политической борьбы в Украине очень важно как для власти, так и для оппозиции говорить в унисон о европейских стремлениях Украины. Со своей стороны ЕС должен предложить свою полную поддержку и помощь Киеву в этом процессе», - отметил политик.

Он выразил убеждение, что настоящее время для Европейского Союза и Украины - важный момент в их двусторонних отношениях. Предстоящее заключение и последующая ратификация Европейским парламентом и государствами-членами ЕС глубокого и всестороннего соглашения о свободной торговле и Соглашения об ассоциации будут дальнейшими шагами по укреплению восточного партнерства.

«Правительство Украины не раз подчеркивало свои европейские устремления. ЕС приветствует такой подход», - сообщил Павел Коваль.

Однако, как подчеркнул депутат Европарламента, поддержание демократических ценностей, таких как стабильность демократических институтов, верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств, - единственно правильный путь для достижения этой амбициозной цели.

«Украина и ЕС приближаются к историческому шансу, который нельзя упустить», - резюмировал политик.