В здании Апелляционного суда Крыма - обыски и выемка документов

В здании Апелляционного суда Автономной Республики Крым проходят обыски и выемка документов.

Как сообщили ZN.UAсудьи Апелляционного суда, обыски и выемку документов проводит старший следователь крымской прокуратуры по особо важным делам А.МОРОЗОВ в сопровождении сотрудников СБУ. Выемка документов проводится в отделе кадров, секретной части и в серверной, где хранится электронный архив суда.

Председатель Апелляционного суда Сергей ЛУНИН сообщил ZN.UA, что в настоящее время находится в Киеве, и об инциденте в суде узнал от своих сотрудников. Он также не смог ответить на вопрос, с чем связан обыск и выемка документов. В то же время С.ЛУНИН подчеркнул, что обыск в суде может проводиться только по постановлению суда общей юрисдикции.

«Насколько мне известно, такое решение ни один суд не выносил. Старший следователь прокуратуры АР Крым МОРОЗОВ отказался предоставить копию постановления сотрудникам суда. Постановление подписано следователем и, насколько мне известно, обыск не был согласован с прокурором АРК Степаном МОЛИЦКИМ», – добавил С.ЛУНИН.

В Крымском главке СБУ происходящее комментировать отказываются. В прокуратуре Крыма обещают предоставить информацию в течение дня.

По информации источников ZN.UA в правоохранительных органах, обыск в Апелляционном суде Крыма может быть связан с возбужденным недавно уголовным делом по факту разглашения государственной тайны.