Власти Москвы свернули программу помощи ЧФ РФ
Любимое детище Лужкова
Московские власти свернули программу помощи Черноморскому флоту РФ, которая была запущена еще предыдущим мэром российской столицы Юрием ЛУЖКОВЫМ.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом пишет газета «Коммерсант». Соответствующие поправки в городской бюджет были приняты Мосгордумой.
Нынешний мэр Москвы Сергей СОБЯНИН продолжает освобождать столицу от непрофильных активов, и вот пришла пора одного из любимых детищ Ю.ЛУЖКОВА, создавшего фонд «Москва-Севастополь» для поддержки Черноморского флота. Денег из московского бюджета, пишет «Коммерсант», моряки больше не увидят. Решением Мосгордумы фонд поддержки лишился всех 70 миллионов рублей, выделенных ему в этом году. Таким образом, отмечает газета, С.СОБЯНИН продолжил кампанию по избавлению от наследия своего предшественника.
Ю.ЛУЖКОВ поддержку Черноморскому флоту РФ оказывал с 1994 года. Кроме того, бывший мэр Москвы регулярно приезжал в Крым и делал громкие высказывания о Севастополе и его территориальной принадлежности. Дело даже кончилось тем, что украинские власти запретили Ю.ЛУЖКОВУ въезд в страну, отмечает издание.
Впрочем, теперь Москву и Севастополь уже ничего не связывает. В Минобороне России, пишет «Коммерсант», таким решением мэрии остались недовольны, отметив, что теперь у военных будет больше забот.
О решении прекратить поддержку Черноморского флота С.СОБЯНИН заявил еще в августе.