Королевская бьет тревогу: нет времени ждать действий от Кабмина

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует создание специальной комиссии ВРУ по подготовке антикризисной программы для предотвращения второй волны экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат сообщила журналистам в Верховной Раде.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «страна нуждается в немедленных антикризисных мерах. И парламент, в отличие от правительства, должен занять активную позицию в этом вопросе. Наша задача - не позволить второй волне экономического кризиса окончательно разрушить страну. Мы обязаны не на словах, а на деле доказать обществу, что мы можем защитить каждого гражданина. Именно поэтому я предложила создать парламентскую специальную комиссию по подготовке антикризисной программы», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель комитета считает, что к работе комиссии должны приобщиться все, кого тревожит судьба страны, независимо от политической принадлежности. «У нас уже нет времени ждать антикризисных действий от Кабинета министров. Поскольку правительство не способно взять на себя ответственность за экономику страны, ответственность должен взять на себя парламент», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она напомнила, что в Верховной Раде представителями оппозиции уже зарегистрировано более 100 законопроектов, которые реально способны предотвратить кризис.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась с открытым письмом к Президенту Украины с требованием безотлагательно отправить в отставку премьер-министра Николая АЗАРОВА «за безответственность и непрофессионализм. Иначе именно на Президента ляжет ответственность за последующее ухудшение экономической ситуации в стране».