«Батьківщина» пытается поймать Януковича на вранье

В партии «Батьківщина» требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА продемонстрировать видео, которое бы доказало его утверждение о том, что оппозиционеры 24 августа били милиционеров палками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, соответствующее заявление В.ЯНУКОВИЧ сделал в интервью газете «Коммерсантъ-Украина».

В «Батьківщина» отмечают, что празднование Дня Независимости «ознаменовалось беззаконием со стороны руководства МВД, которое незаконно перекрыло улицу Владимирскую в Киеве и всеми силами пыталось спровоцировать массовые безпорядки, снималось на камеры десятками украинских и заграничных телеканалов, не говоря уже о топтунах с видеокамерами из СБУ и МВД».

В партии считают, что В.ЯНУКОВИЧ должен предоставить доказательства общественности в подтверждение своих слов об избиении оппозиционерами милиционеров.

При случае «Батьківщина» повторяет требование оппозиции возбудить уголовное дело против руководства МВД за противоправное препятствование мирному собранию граждан, в частности, за противодействие празднованию 20-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня независимости Украины, были намерены направиться пешком в Администрацию Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слёзоточивого газа.

В свою очередь Главное управление МВД Украины в городе Киеве заявило, что участники акции ранили шестерых милиционеров.

25 августа было возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа (по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины “хулиганство").