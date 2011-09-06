Переименование Ленинского района в Шевченковский тихо провалили

Депутаты Ленинского районного в городе Кировограде совета большинством голосов отказались поддержать депутатский запрос о переименовании района в честь Тараса Шевченко (Шевченковский).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной организации ВО «Свобода», ссылаясь на информацию депутата Ленинского райсовета от данной политической партии Игоря БУРЬЯНОВА.

По его словам, сегодня на сессии депутаты должны были лишь направить соответствующий запрос в Кировоградский городской совет, к компетенции которого относится принятие решения по указанному вопросу, однако большинством голосов отказались это сделать.

«Идея переименовать район зрела давно, а оформилась в конкретное предложение во время 150-летия перезахоронения в Украине Т.Шевченко. Позже на сессии я озвучил устный запрос, а теперь вот пришла очередь и письменного. Вопрос рассматривался во всех постоянных комиссиях совета, и активно никто не возражал против идеи переименования, кроме коммунистов», - сообщил И.БУРЬЯНОВ.

Однако во время голосования предложение представителя ВО «Свобода» о переименовании Ленинского района в Шевченковский поддержали лишь 9 депутатов из фракции БЮТ-«Батькивщина». Были против, или совсем не голосовали депутаты от Партии регионов, КПУ, «Солидарность женщин Украины», «Фронт Змін».

Всего в составе Ленинского в г. Кировограде райсовета насчитывается 50 депутатов.