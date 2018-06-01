Суд над Тимошенко: прокуроры строят обвинение на копиях и факсимиле?
«Бумагу готовили люди, которые не знают правил оформления документов в Кабинете министров, – говорит свидетель. – Документ государственный, а так оформлен... За это нужно бить по рукам. Не завизирован, не оригинал, нет подписи премьера»...
Исполняется ровно месяц, как Юлию Тимошенко держат в СИЗО. Судья Родион Киреев семнадцатый раз не позволил ее выпустить на волю. Экс-премьер жалуется, что не имеет возможности конфиденциально общаться со своими защитниками. В сущности, Тимошенко вообще не имеет возможности с ними общаться, кроме как в зале Печерского суда. Ведь судебный процесс длится ежедневно с 9-10-и утра до 19-20 вечера. А в 6 утра, в 10 вечера или на выходные в СИЗО адвокатов, как и остальных посетителей, пускать запрещено. Поэтому на то, чтобы строить тактику защиты, времени у нее нет.
Бурное утро в Печерском суде
В понедельник Тимошенко на заседании вся в черном. Без дочери и мужа. И без косы – с гладко зачесанными волосами, собранными в пучок.
В начале адвокаты делают заявление об отводе председательствующему, добавляя к ним публикации «Украинской правды» о злоупотреблениях судьи Киреева во время служения Фемиде в городе Березань на Киевщине. Защита Тимошенко также обращается в суд с ходатайствами о назначении дополнительной экспертизы, об определении графика судебных заседаний и об отмене меры пресечения.
– Суд неоднократно рассматривал заявления об отводе. Такие действия со стороны подсудимой и ее защиты явно свидетельствуют о намерении затянуть рассмотрение дела. Суд решил приобщить эти заявления к материалам уголовного дела и оставить их без рассмотрения, – заявляет Киреев.
– Вы нарушили присягу судьи, вы не привлекаете доказательства, – вступает в борьбу Тимошенко.
– В судебном заседании появился свидетель, – несмторя на реплики подсудимой, продолжает Киреев.
–... Вы полностью фальсифицируетее дело, – не сдается экс-премьер.
– Секретарь судебного заседания, пригласите, пожалуйста, свидетеля, – обращается судья к своему помощнику, игнорируя Тимошенко.
Некоторое время они говорят одновременно.
Адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк просит слова.
¬– Сейчас секретарь судебного заседания приглашает свидетеля, – объясняет Киреев Плахотнюку.
– Вы не имеете права не дать слова относительно возражения против ваших незаконных действий, – возмущается Тимошенко. – Вы просто ряженый, который выполняет заказ по политическим репрессиям. Вы обязаны рассмотреть ходатайство!
– Суд предоставит вам слово, – говорит Кирев Плахотнюку.
– Киреев, прекращайте преступления! – обращается бывший премьер к судье. – Вы преступник, каждый день вы совершаете преступления, превышая свои судебные полномочия.
– Свидетель, проходите, пожалуйста, – жестом указывает Киреев на кафедру в центре зала, когда бывший руководитель аппарата премьер-министра Михаил Ливинский появляется в дверях.
–...Вы не даете мне ни права на медицинское обследование, ни права на защиту, ни права на свидетелей, ни права на экспертов, – продолжает Тимошенко. – Вы превратили этот суд в расправу, которая ничего общего с судопроизводством не имеет.
– Суд не поддается на провокации, – в который раз произносит Киреев.
– Да вы не поддаетесь на провокации, вы целиком и полностью подделываете судебный процесс, – с улыбкой отмечает Тимошенко. – Подделываете доказательства, полностью игнорируете УПК. Не даете нам пользоваться своими правами... Киреев, вы не судья, вы преступник в мантии! Вам нужно снять мантию, признаки государственности и уйти из этого зала...
Словесная перепалка продолжается. Судья делает замечание подсудимой. Защита в ответ пытается сделать заявление относительно действий председательствующего.
Киреев взрывается и произносит, что защитники затягивают рассмотрение дела, поэтому отныне подавать заявления относительно возражений против действий председательствующего постановляет исключительно перед завершением судебного заседания.
Газовый кризис: версия Ливинского
|Михаил Ливинский
Экс-руководитель аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра сообщает сложную историю газовых отношений Украины и России, детально останавливаясь на событиях января 2009 года. Рассказывает, как Россия отключила газ и развернула мощную информационную кампанию против Украины, что, мол, Украина крадет газ, предусмотренный для поставок в Европу, что Украина ненадежный партнер и транзитер. Рассказывает о проблемах в областях из-за “закрученного вентиля”, о попытках ограничения объемов потребления газа, о приезде европейцев, которые “поняли природу конфликта, но их позиция была прагматична: их не очень интересуют наши личные отношения с Россией – они хотят получить газ”.
– Холодно в садиках, школах, больницах, а тут еще идет международное и информационное давление, – перечисляет тогдашние атрибуты газового кризиса Ливинский.
А в Москве энергетический саммит организуют. По словам свидетеля, у Украины к этому событию было двоякое отношение: “С одной стороны, Россия таким образом ищет площадку, чтобы обвинить Украину. С другой – если пол-Европы приедет, нельзя не принимать участие в этом саммите”.
– 16 января на меня вышла служба премьер-министра РФ с просьбой организовать телефонный разговор премьеров Украины и России, – продолжает Ливинский.
По телефону Путин пригласил Тимошенко на саммит, который формально организовывал Медведев. Тимошенко все еще не была уверена, стоит ли ехать. Но Путин заговорил о возможности провести переговоры для урегулирования газового кризиса на уровне правительств двух государств перед саммитом или после, и тогда окончательное решение было принято.
– 17 января делегация улетела в Москву. В этот раз у нас, слава богу, самолета никто не крал, – улыбаясь добавляет Ливинский, намекая, как в октябре 2008 года Ющенко вылетел во Львов на самолете, который якобы предназначался для полета Тимошенко на переговоры в Москву.
По словам Ливинского, на переговорах Россия настаивала на четырех тезисах.
– Цена газа для Украины – 450 долларов. Речь не шла ни о каких скидках, ни о каких формулах... Второй тезис – они не будут платить больше за транзит. Третий – платили ли мы РУЭ или не платили, они этого не знают, у них зафиксирован неоплаченный долг, – пожалуйста, заплатите. И последний – на долг налагается штраф, хотим видеть деньги.
Украина в то же время настаивала на переходном периоде, на устранении посредников, на честных и прозрачных отношениях.
В три ночи переговоры завершились. После общего выхода к прессе премьеры РФ и Украины дали поручение руководителям Газпрому и Нефтегаза подготовить проекты контрактов до 19 января. Дубина и Продан остались в Москве. Тимошенко вернулась в Киев.
И снова о директивах
|Михаил Ливинский
– Меня спрашивали в прокуратуре, изготовлял ли я данный документ, печатал ли, – отмечает Ливинский. – Данный документ лично я не готовил... Указаний на его изготовление я не получал...
Говорит, что изготовить документ мог только специалист в сфере нефти и газа, допуская, что это был человек из Министерства топлива и энергетики или, скорее всего, из Нафтогаза.
– Это точно не была Тимошенко, потому что у нее в то время компьютера не было, – отмечает Ливинский.
Он заявляет, что обратил внимание и на многочисленные ошибки в оформлении документа. Это и слишком маленький шрифт, и знаки препинания, и лишние пробелы.
– Его готовили люди, которые не знают правила оформления документов в Кабинете министров, – настаивает бывший руководитель аппарата премьер-министра. – Сейчас Тимошенко в очках, но тогда она их не носила, поэтому мы не печатали документы мелким шрифтом, а здесь – мелкий шрифт... Документ государственный, а так оформлен. За это нужно бить по рукам. Не завизирован, не оригинал, нет подписи премьера – лишь факсимиле...
– На данном документе был хоть один признак решения правительства? – спрашивает Тимошенко.
Ливинский начинает перечислять особенности документов правительства, в которых обязательно должен быть индекс подразделения, который настоящий документ готовил, и тому подобное.
– Очевидно, что это не акт правительства... – отмечает Тимошенко.
– Вы явно давите на свидетеля, – выкрикивает Киреев.
– Я перефразирую. Диденко, Дубина и Продан могли спутать настоящий документ с решением правительства?
– Суд снимает этот вопрос, – категорически заявляет судья.
– Вы, господин судья, так чутко реагируете на все вопросы, которые меня оправдывают, и так их резво и быстро снимаете, что просто даже зависть берет, что вы так оперативно работаете и так подстраиваете допрос свидетеля под приговор, который вам предварительно написали в Администрации президента, – иронизирует Тимошенко.
– Под запугиванием и Дубину, и Диденко, под давлением со стороны представителей режима заставили дать показания, что они были якобы убеждены, что это решение правительства, – добавляет экс-премьер. – Дубину на третьем допросе сломали, чтобы он сказал, что я ему сказала, что это решение правительства.
Защитник Серый интересуется, озвучивалась ли на заседаниях Кабмина 19 и 21 января позиция ГПУ, что во время газовых переговоров были осуществлены какие-то неправомерные действия?
Ливинский рассказывает, что фактически на всех заседаниях правительства присутствовал представитель ГПУ. Обычно – заместитель генпрокурора, чаще всего – Татьяна Корнякова. Относительно 19 января экс-руководитель аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра не может уверенно сказать, поскольку сам не принимал участие в заседании. А вот 21 января, по его словам, представители прокуратуры были.
– И я не помню, чтоб они высказывались против... Никаких замечаний прокуратуры не было, – отмечает он.
В конце допроса прокурор Василий Буерачный обращается к Ливинскому со странным вопросом:
– Я видел вас в начале судебного заседания в футболке с надписью «Свободу политзаключенным!» Это ваша личная позиция? Могут ли ваши показания считаться объективными?
– Это позиция всей страны и мирового сообщества, – парирует Тимошенко
Защита просит снять вопрос.
– Вопрос об одежде – это уже слишком, – улыбается Плахотнюк.
Киреев сначала снимает вопрос, но позже все же сам спрашивает у Ливинского об отношениях с Тимошенко. Тот отвечает, что является руководителем службы председателя партии «Батькивщина».
– То есть вы работаете в партии, которую возглавляет подсудимая, в ее подчинении? – переспрашивает судья.
– Мне сложно находиться в подчинении Юлии Владимировны, потому что она находится в тюрьме, – с улыбкой сообщает Ливинский.
Вмешивается Тимошенко, заявляя, что Кирев является «непосредственным подчиненным президента Януковича и выполняет его указание относительно политических репрессий».
– Кроме того, вы допросили Азарова и Бойко, которые также являются непосредственными подчиненными Януковича, – добавляет экс-премьер.
Ректор КНУ Шевченко «проявил принципиальность»
|Леонид Губерский
Раньше господин Андрушко на адвокатский запрос защитника Юрия Сухова сделал научно-консультативное заключение по делу экс-премьера. "Анализ материалов дела, как они изложены в обвинительном заключении, дает основания для вывода, что в действиях Тимошенко Ю.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 365 Криминального кодекса Украины", – идет речь в заключении, приобщенному к делу.
Ректор КНУ информирует суд, что защита Тимошенко не обращалась с официальным письмом относительно проведения правовой экспертизы ее действий.
– Заведующий кафедрой криминального права Киевского национального университета Петр Андрушко не был уполномочен делать заключение, поэтому университет отзывает это заключение и просит не ссылаться на него в отмеченном уголовном деле, – цитирует Киреев письмо Губерского.
– Я не обращался в КНУ с запросом. Я обращался к руководителю юрфака, – возмущается Сухов. – Это заключение не университета, а конкретного специалиста. И университет не имеет никакого права отзывать настоящий документ.
Плахотнюк, в свою очередь, отмечает, что процедуры отозвания материалов, которые уже приобщили к уголовному делу, вообще не существует.
– Ректор университета Шевченко подписал настоящий документ – и это свидетельство того, что все управляется из Администрации президента, – добавляет Тимошенко. – Даже принуждают ректоров отзывать заключения отдельных специалистов.
Тимошенко: недолго этим марионеткам осталось
В конце заседания – традиционное обращение об изменении меры пресечения.
– Я знаю, что Янукович не дал вам поручения меня освободить, – обращается Тимошенко к Кирееву. – Вы марионетка. Я от вас решений и не жду. Хотя формально ходатайство мы подаем.
Тимошенко права. Ее оставляют под стражей.
– Недолго этим марионеткам осталось, – подбадривает она присутствующих. – Очень скоро они будут отвечать за все эти издевательства и над вами, и над Украиной.
|Юрий СУХОВ
– Свидетель Ливинский сказал очень конкретную вещь, что по делу нет оригинала директив Юлии Тимошенко, а есть лишь документ, на котором стоит факсимиле, и кто ставил это факсимиле – неизвестно, – отмечает Сухов.
Он отмечает, что у следствия и обвинения нет оригинала документа, «а строить обвинение на копии – это абсурд с точки зрения криминального процесса».
– Мы считаем, что никаких оснований удерживать Юлию Тимошенко дальше под стражей нет, ведь она никоим образом не может мешать установлению истины по делу, – подчеркивает адвокат.
Продолжение следует...
Анна Ященко