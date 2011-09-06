Янукович назвал цену на газ, которая устроит Украину

Украину устроят Харьковские соглашения в случае достижения договоренности с Россией о снижении цены на газ.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью «Коммерсант Украина».

«В этом случае у нас будет нормальная европейская цена на газ, а уже на эту цену действуют Харьковские соглашения, то есть еще минус 100 долл. (на тысячу кубометров). Так что эти договоры для нас выгодны, и мы сознательно пошли на их заключение», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью В.ЯНУКОВИЧ заявил, что приемлемым для Украины является вариант, если за основу цены газа для Украины будет взята цена газа для Германии за вычетом стоимости транзита газа от России до этой страны.

Справка УНИАН. Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года. Тогда Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о продолжении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку на российский газ для Украины в течение десяти лет.

Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Украинские должностные лица неоднократно заявляли о необходимости изменения формулы цены на газ, поставляемый Россией. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

Недавно глава НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена в 230 долларов за тысячу кубометров газа.

24 августа 2011 г. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что Украина должна идти белорусским путем в решении вопроса о цене на газ.

По его словам, Минск получил так называемую интеграционную скидку как приз за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».

1 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украине не нужны скидки на газ, а необходим новый договор.