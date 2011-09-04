Компартия: за молодежь сегодня надо бороться

Компартия отстаивает интересы молодежи. Об этом вчера заявил лидер КПУ, председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко в эфире Тернопольской ОГТРК.

По словам Симоненко, за три года в партию пришло 35 тысяч человек, 41% из них – молодые люди в возрасте до 40 лет. Создано 54 студенческих коммунистических организации.

“За молодежь сегодня надо бороться… Ежегодно, когда в ВР рассматривается Государственный бюджет, коммунисты всегда добиваются выделения средств на строительство жилья для молодежи. Также мы настаиваем на том, чтобы в условиях кризиса студентов-контрактников не выгоняли из вузов за неуплату по контракту, а давали отсрочку”, – приводит слова лидера сайт КПУ.