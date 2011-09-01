На Майдане неизвестный напал на фотографа Ассошиейтед Пресс
14:56, 01 сентября 2011Политика
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Пытался отобрать камеру
На Майдане Независимости в Киеве сегодня совершено нападение на фотографа американского информационного агентства Ассошиэйтед Пресс Сергея ЧУЗАВКОВА.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам С.ЧУЗАВКОВ.
По словам фотографа, на остановке автобуса и на него напал неизвестный, который пытался отобрать камеру, однако не смог это сделать. Неизвестный ударил фотографа в лицо, разбил верхнюю губу и убежал.
По словам С.ЧУЗАВКОВА, он намерен получить направление на проведение судмедэкспертизы.
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