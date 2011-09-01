На Майдане неизвестный напал на фотографа Ассошиейтед Пресс

На Майдане Независимости в Киеве сегодня совершено нападение на фотографа американского информационного агентства Ассошиэйтед Пресс Сергея ЧУЗАВКОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам С.ЧУЗАВКОВ.

По словам фотографа, на остановке автобуса и на него напал неизвестный, который пытался отобрать камеру, однако не смог это сделать. Неизвестный ударил фотографа в лицо, разбил верхнюю губу и убежал.

По словам С.ЧУЗАВКОВА, он намерен получить направление на проведение судмедэкспертизы.