Экс-губернатор Одесской области сбил на мотоцикле пешехода

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Николай Сердюк пострадал 28 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе. Об этом со ссылкой на "Контекст-Причерноморье" сообщает "Зеркало недели. Украина".

Как сообщила старший инспектор сектора по связям с общественностью Управления государственной автомобильной инспекции Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области, майор милиции Елена Яковчук, «вчера, 28 августа, в 16:05 был совершен наезд на пешехода. По улице Вильямса со стороны улицы Академика Королева двигался мотоцикл „Хонда Валькирия Руна“, который совершил наезд на 48-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Водитель мотоцикла 1956 года рождения имеет стаж управления мототранспортом 15 лет.

В результате ДТП телесные повреждения получили пешеход (политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и гематомы) и водитель мотоцикла (сотрясение мозга, рана теменной области справа и закрытый перелом плечевой кости).

„Здесь вина пешехода очевидна. И мы еще раз просим всех пешеходов быть осторожными и не переходить дорогу в неустановленных местах, потому что транспортное средство по своим техническим характеристикам не всегда способно быстро затормозить“, — добавила Е. Яковчук.

По информации агентства, за рулем мотоцикла был экс-губернатор Н. Сердюк.