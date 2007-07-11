Януковича просят выгнать Калашникова

Международная правозащитная организация “Международная Лига защиты прав граждан Украины” просит председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА исключить Олега КАЛАШНИКОВА из избирательного списка партии.

Об этом идет речь в открытом письме В.ЯНУКОВИЧУ, переданном агентству УНИАН.

“Такие члены Партии регионов как О.КАЛАШНИКОВ не имеют морального права представлять интересы избирателей в Верховной Раде Украины и должны быть исключены из избирательного списка возглавляемой Вами политической партии на внеочередных парламентских выборах 2007 года”, - идет речь в обращении к В.ЯНУКОВИЧА.

В сообщении также отмечается, что Международная Лига защиты прав граждан Украины на протяжении всего времени своей деятельности направляет усилие на защиту конституционных прав граждан государства. Ведущими по этим правам является гарантированные статьей 34 Конституции Украины право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, в письменном виде или иным образом - на свой выбор.

“Мы обоснованно считаем всех журналистов своими сегодняшними и будущими коллегами, всегда выступаем на защиту их законных прав, которые испытывают противоправные посягательства как со стороны руководителей творческих журналистских коллективов, так и со стороны субъектов властных полномочий”, - идет речь в обращении.

Также в сообщении отмечено, что предпосылкой существенного изменения состава Верховной Рады Украины после выборов 30 сентября, следствием чего будет отсутствие политической конфронтации и стабильности в высшем органе законодательной власти нашего государства, должно быть включение в избирательные списки самых численных политических партий только тех членов партий, которые лично соблюдают требования действующего законодательства Украины и своими поступками не позорят репутацию партии.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

6 июля этого года генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил об отсутствии у следствия достаточных доказательств для привлечения О.КАЛАШНИКОВА к криминальной ответственности за инцидент со съемочной группой СТБ.

В связи с этим, добавил А.МЕДВЕДЬКО, прокуратурой одного из районов Киева принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица.

В то же время генпрокурор отметил, что уголовное дело по факту вышеупомянутых событий расследуется, и если в рамках его расследования будут найдены новые обстоятельства и доказательства, не исключено, что уголовное дело в отношении О.КАЛАШНИКОВА будет возобновлено.