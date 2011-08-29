Милиция вызывает на допросы 18 народных депутатов

13:23, 29 августа 2011
Политика
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По событиям в Киеве на День Независимости

Милиция вызывает на допросы относительно событий в Киеве в День Независимости 18 народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Он показал журналистам повестку, которой его и еще семнадцать народных депутатов вызывают в милицию.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, кроме народных депутатов милиция вызывает также активистов и простых граждан, присутствовавших на акции оппозиции 24 августа.

«Докатились даже до того, что в субботу вызывали на допрос Героя Украины, который завоевывал в борьбе эту независимость, - Левка ЛУКЬЯНЕНКО, - человека, который за независимость находился в неволе 27 лет, и сейчас потомки палачей снова вызывают его на допрос из-за того, что он отмечал День Независимости», - заявил А.ПАВЛОВСКИЙ.

«Это преднамеренная провокация со стороны милиции с целью создания конфликта и запугивания активных граждан, чтобы у них не было желания выходить на акции протеста тогда, когда в сентябре парламент начнет принимать антинародные законопроекты», - считает он.

А.ПАВЛОВСКИЙ также отметил, что не ходил на допрос, поскольку его вызывали в субботу, а это был выходной день.

Как сообщал УНИАН, 24 августа бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую в Киеве, чтобы не допустить прохода колонны сторонников оппозиции к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции были травмированы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

В свою очередь, Главное управление МВД Украины в г. Киеве заявило, что участники акции ранили шестерых милиционеров.

25 августа следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа (по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство").

Сегодня СМИ сообщили, что на допрос по этому делу милиция также вызвала первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра ТУРЧИНОВА.

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