CMF: суд над Тимошенко вызывает серьезную тревогу

Неправительственная европейская организация «Форум Кран-Монтана» (Crans-Montana Forum) заявляет, что суд над лидером партии "Батьківщина", бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО вызывает серьезную тревогу за состояние верховенства права в Украине.

Об этом от имени правления Форума заявляет его председатель Жан-Поль КАРТЕРОН.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о событиях в Печерском районном суде, кульминацией которых стал арест бывшего премьер-министра Украины и лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО. «Форум Кран-Монтана» и его участники отмечают потребность в справедливых, прозрачных и независимых судебных процессах, которые бы помогли избежать впечатления о выборочности правосудия. Потому эти события вызывают серьезную тревогу за состояние верховенства права в Украине", - заявил Ж.-П.КАРТЕРОН.

Он подчеркнул, что понятие выборочности правосудия несовместимо с евроинтеграционными стремлениями Украины.

«Форум Кран-Монтана», которая с 1989 года работает с целью демократизации Восточной Европы, снова хотел бы сделать акцент на высоких стандартах, которые ожидают от страны, которая хочет политической ассоциации с ЕС», - сказано в заявлении.

«Форум Кран-Монтана» создан в 1986 году. В его состав входят известные политические деятели Франции, Швейцарии и других стран. Форум сотрудничает с Советом Европы и пользуется поддержкой европейских деловых кругов. Главная задача «Форума Кран-Монтана» – содействие организации прямых контактов между представителями деловых кругов, государственными и политическими деятелями разных стран. Особое внимание уделяется развитию диалога и сотрудничества между Западной Европой и странами Центральной и Восточной Европы.

В 2005 году «Форум Кран-Монтана» удостоил Ю.ТИМОШЕНКО награды "За борьбу за демократические ценности".