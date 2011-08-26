Сегодня Янукович - в Донецкой области

Почтит память погибших шахтеров

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Донецкую область. В.ЯНУКОВИЧ почтит память погибших шахтеров в Свято-Варваринской часовне и примет участие во всеукраинском торжественном собрании по случаю Дня шахтера в Донецком национальном академическом музыкально-драматичном театре, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Донецкой облгосадминистрации по телефонам: (0622) 340-35-26, 340-35-27, 210-05-64.

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