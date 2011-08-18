Кирееву за Тимошенко уже предлагают миллион

Гражданин Украины Владимир ВЕРГУН просит суд освободить ТИМОШЕНКО из-под стражи под залог 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление в суде зачитал адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ, выступая с очередным ходатайствами об изменении для нее меры пресечения.

В соответствии с заявлением, гражданин В.ВЕРГУН обязуется в случае освобождения Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи перевести на депозитный счет государства 1 млн. грн.

Кроме заявления гражданина В.ВЕРГУНА, Ю.СУХОВ зачитал также ряд заявлений о взятии Ю.ТИМОШЕНКО на поруки. В частности, от председателей Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского облсоветов, некоторых религиозных и других организаций.

Также адвокат в очередной раз отметил, что за пределами следственного изолятора Ю.ТИМОШЕНКО сможет лучше подготовиться к защите в суде, и, таким образом, ускорить ход судебного процесса и установление истины по делу по подписанию газовых соглашений 2009 года.