Луценко: мое заявление в Европейском суде вышло на финишную прямую

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО во время сегодняшнего заседания Печерского районного суда Киева в который раз заявил ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на другую, не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем ходатайстве Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня суд мог бы принять принципиальное, правовое решение и изменить ему меру пресечения, поскольку не имеет никаких оснований для его содержания под стражей.

«То, что я не буду ходить на суд, буду влиять на свидетелей, является болезненной фантазией КУЗЬМИНА и его подчиненных», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «хотя эта власть День независимости не отмечает, отмечаю его я. И я хочу, чтобы День независимости Украина встретила хоть с одним маленьким законным решением Печерско-Резницкого суда (Генеральная прокуратура Украины находится на улице Резницкой – УНИАН)».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, его заявление о нарушении действующих норм украинского и международного законодательства вышло в Европейском суде по правам человека на финишную прямую.

«А поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы в случае однозначного определения незаконности моего ареста пострадал этот состав суда, так как следующим будет вопрос: кто за это будет отвечать», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, представители прокуратуры отказали в удовлетворении ходатайства, отметив, что подсудимый не предоставил мотивированных и обоснованных доводов для того, чтобы оно было решено положительно.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.