Луценко советует Тигипко не ездить на охоту

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко жалеет о решении вице-премьера Сергея Тигипко объединить его партию "Сильная Украина" с Партией регионов.

Об этом Луценко заявил журналистам перед началом судебного заседания в четверг.

"Я считаю Тигипко серьезным и действительно перспективным политиком. Мне жаль, что он сделал такой шаг", - сказал Луценко.

"Единственное, что могу прокомментировать - это не ездить в коем случае на охоту", - добавил он.

Как известно, на охоте в 2007 году был смертельно ранен член Партии регионов Евгений Кушнарев.

Украинская правда