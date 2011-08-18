Луценко советует Тигипко не ездить на охоту
09:47, 18 августа 2011Политика
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Вспоминая Кушнарева...
Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко жалеет о решении вице-премьера Сергея Тигипко объединить его партию "Сильная Украина" с Партией регионов.
Об этом Луценко заявил журналистам перед началом судебного заседания в четверг.
"Я считаю Тигипко серьезным и действительно перспективным политиком. Мне жаль, что он сделал такой шаг", - сказал Луценко.
"Единственное, что могу прокомментировать - это не ездить в коем случае на охоту", - добавил он.
Как известно, на охоте в 2007 году был смертельно ранен член Партии регионов Евгений Кушнарев.
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