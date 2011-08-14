Мороз: Мы не собираемся флагом оппозиционности махать

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что его партия будет оппозиционной к власти.

Об этом он заявил в интервью журналистам во время второго этапа XVII съезда партии в воскресенье в Киеве, где он избран председателем, передает корреспондент УНИАН.

При его словам, СПУ будет «оппозиционной к власти, поскольку ее политика не совпадает с нашим виденьем перспективы». «Но мы не собираемся флагом оппозиционности махать. Мы хотим, чтобы власть прислушивалась к тем позициям, которые мы отстаиваем во всех направлениях реформ», - сказал лидер СПУ.

А.МОРОЗ подчеркнул, что будет вестись работа относительно объединения левоцентристских сил, а также над тем, чтобы партия победила на будущих парламентских выборах и вошла в его состав.

Лидер СПУ сообщил, что внесет кандидатуру Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на рассмотрение политсовета на должность первого заместителя председателя партии. Он выразил надежду, что эта кандидатура будет поддержана.

Отвечая на вопрос, будет ли кандидатура Николая РУДЬКОВСЬКОГО внесена на должность заместителя председателя партии, А.МОРОЗ отметил: «Нет. Потому что в отношении к работе, в том числе и партийной, нужно руководствоваться принципами партийной работы, а не другими принципами, механизмами».

«Я нормально к нему отношусь», - прибавил А.МОРОЗ, говоря о Н.РУДЬКОВСКОМ. Он выразил надежду, что его соратник будет членом политсовета и отметил, что его никто «не выбрасывает из партии».

А.МОРОЗ также верит, что Н.РУДЬКОВСКИЙ на парламентских выборах будет баллотироваться в округе в Черниговской области, где он «сделал достаточно много как руководитель фонда для людей».

На вопрос, может ли быть в СПУ раскол, поскольку почти половина делегатов съезда поддержала кандидатуру Н.РУДЬКОВСКОГО, А.МОРОЗ сказал: «Нет. Я думаю, никакого раскола не будет».

Он отметил, что спокойно ожидал голосования на сегодняшнем съезде, потому что «есть ощущение того, что вне всяких влияний, убеждений, агитации и аргументов есть еще и понимание ответственности за судьбу партии».

«И было бы неумно, если бы мы, имея 20-летнюю историю, имея реноме, как бы кто не говорил позитивное, потому что и выборы местные, вопреки админресурсу показали, что поддержка все-таки есть, чтобы вдруг она (партия - УНИАН) стала прислугой власти», - сказал лидер социалистов.

При этом А.МОРОЗ прибавил:: «Так не должно быть. И я не в упрек здесь говорю Николаю Николаевичу (РУДЬКОВСКОМУ – УНИАН). Но его ситуация, я наблюдаю за другими людьми из деловых кругов, она очень зависит от власти, а так не должно быть – партия должна быть независимой».