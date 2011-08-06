Политологи: власть не понимает, какой начала кризис в обществе

Политологи считают, что власть не понимает, какой она начинает кризис в обществе арестом экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО

Об этом эксперты заявили в комментариях интернет-изданию «Політична думка».

В частности, по мнению политолога Игоря ЛОСЕВА, «это начало создания в Украине белорусского режима ЛУКАШЕНКО, а может, еще и хуже. Это начало полного сворачивания демократических процессов в стране и, безусловно, начало усиления массовых политических преследований».

«Дальше, - отметил эксперт, - очередь за обычными гражданами. А что делает любой авторитарный режим, когда экономическая и политическая ситуация ухудшается - начинает запугивать народ, чтобы тот не выходил на улице и не защищал свои права. Чтобы все были напуганы, сидели по домам и молча терпели авторитарную власть».

Также И.ЛОСЕВ высказал мнение, что лишь «псевдоинтеллигенция пишет письма в поддержку ЯНУКОВИЧА в его борьбе якобы с коррупцией. Фактически они освятили арест ТИМОШЕНКО и все политические репрессии. Они морально к этому причастны, поэтому теперь обязаны после восхваления этой власти держать ответ и за поступки власти. Потому что они показали этой страшной власти, что они сочувствуют тем, кто репрессирует, и презирают репрессированных». «Это позор, и эти люди не имеют права называться интеллигенцией или интеллектуалами», - сказал политолог.

Он также считает, что если власть не побоялась такое сделать с лидером оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО, то дальше очередь за всеми рядовыми гражданами. По мнению эксперта, сейчас каждый должен это осознать и, преодолев в себе страх, наконец, дать оценку этой власти. «Потому что если кто-то думает, что собственное правовое и демократическое государство можно построить, ничем не жертвуя, то он ошибается», - отметил И.ЛОСЕВ.

Политолог Алексей ГАРАНЬ также отметил, что нынешняя ситуация с Ю.ТИМОШЕНКО «вписывается в бульдозерную политику власти».

«Сейчас преследуются оппозиционные, сильные политики. Власть очень "вляпалась" с арестом ТИМОШЕНКО. Конечно, она хотела это сделать именно летом, когда люди отдыхают и не смогут отреагировать. Но на это отреагирует мировое сообщество. ЯНУКОВИЧ стремится довести до конца соглашение об ассоциации из ЕС, потому что это соглашение ему очень нужно. Однако арест ТИМОШЕНКО может все перечеркнуть», - отметил эксперт.

Он также не исключает, что в этом контексте идет борьба разных групп в команде В.ЯНУКОВИЧА, которым не нужна ассоциация из ЕС, поэтому проигнорированы все замечания и предостережения международного сообщества относительно дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по мнению А.ГАРАНЯ, «арестом ТИМОШЕНКО власть хочет запугать всех граждан и продемонстрировать свою силу. Но такая сила контрпродуктивна».

Со своей стороны журналист из Франции Алла ЛАЗАРЕВА высказала мнение, что арест Ю.ТИМОШЕНКО – это, прежде всего, начало политической кампании к парламентским выборам. «Власть демонстрирует страх проиграть. Очевидно, расчет делается на то, что протестный электорат быстро не найдет харизматичных лидеров, не сможет объединить усилия».

«Безусловно, речь идет также о запугивании радикальной оппозиции и общественных активистов. Но когда власть боится, это значит, что она осознает собственную непопулярность», - подчеркнула А.ЛАЗАРЕВА.

При этом политолог Игорь ЖДАНОВ отметил, что сейчас уже окончательно понятно, на кого и на что работает судебная система.

«Справедливого суда просто нет. Понятно, что власть поставила задачу перед судом, и тот ее выполнил. Но власть не понимает, какой она начинает кризис в обществе. И в этот раз он не будет одномоментным, а достаточно длительным. Власть избрала черно-белый формат отношений с ТИМОШЕНКО. Она уже сделала из ТИМОШЕНКО Жанну д`Арк. Потому что замечания суда о том, что она злоупотребляет в суде, бессмысленны и нелогичны, потому что она так же может вести себя в суде, будучи уже арестованной. То есть, здесь никакой логики в объяснениях судьи нет», - отметил эксперт.

Теперь, считает он, Украину будут ожидать более жесткие заявления о репрессиях в Украине. «И уже точно можно говорить, что ратификация соглашения об ассоциации с ЕС под огромным сомнением», - сказал политолог.